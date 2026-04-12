Fuego en dos motos se propagó a pastizales en Marcos Juárez

Un incendio que se inició en dos motocicletas generó preocupación esta tarde en el autódromo de Marcos Juárez, luego de que las llamas se propagaran hacia los pastizales cercanos.

El episodio se registró alrededor de las 15:30, momento en que dotaciones de bomberos voluntarios acudieron al lugar tras el alerta por el foco ígneo. Al arribar, se encontraron con los rodados envueltos en llamas y el fuego avanzando sobre la vegetación.

Los efectivos trabajaron en tareas de extinción y enfriamiento durante aproximadamente una hora, logrando controlar la situación y evitar una mayor propagación.

En el operativo intervino una unidad de incendio con un total de seis bomberos.