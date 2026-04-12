Huyó de un control, abandonó la camioneta y hallaron 19.500 atados

Un operativo de Gendarmería permitió secuestrar 19.500 atados de cigarrillos de origen ilegal, luego de que el conductor de una camioneta escapara de un control y abandonara el vehículo en una zona rural.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 17, donde personal del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaba controles cuando detectó una Volkswagen Amarok sin dominio que circulaba a alta velocidad. Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor aceleró y evadió el control.

Tras un seguimiento, los efectivos hallaron la camioneta abandonada en un camino secundario, en medio del monte. Al inspeccionar el rodado, observaron numerosas cajas de cigarrillos extranjeros en la caja de carga.

Con intervención de la Justicia Federal, se realizó un control más exhaustivo que permitió contabilizar 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal, distribuidos en 39 cajas.

Además, al verificar el número de chasis, se constató que la camioneta tenía pedido de secuestro por robo agravado en la provincia de Buenos Aires.

La mercadería y el vehículo fueron secuestrados, y se labraron actuaciones por infracción al Código Aduanero.