Impactante choque en Ruta 35 dejó un muerto y varios heridos

Un hombre murió en las últimas horas tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 620, en el tramo que une Vicuña Mackenna con Del Campillo.

El siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger, en la que se trasladaba la víctima junto a dos mujeres de 25 y 36 años y un bebé de 11 meses, y un utilitario Peugeot Boxer utilizado como ambulancia.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron y, a raíz del impacto, el conductor de la camioneta sufrió heridas de gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar.

En tanto, los demás ocupantes —incluido el conductor de la ambulancia, un hombre de 26 años, y una enfermera de 53— fueron asistidos en el sitio y posteriormente trasladados al Hospital Municipal Dr. Enrique Carrozzi para su atención.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión la mecánica del hecho.