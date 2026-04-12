Intentaban forzar una camioneta y fueron detenidos en un shopping

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en barrio Cuesta Colorada, en La Calera, luego de ser sorprendidos mientras intentaban abrir un vehículo en un paseo de compras.

El hecho ocurrió cuando personal de seguridad del lugar advirtió a los sospechosos manipulando las cerraduras de una camioneta, por lo que fueron retenidos hasta la llegada de la Policía.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la detención de ambos y al secuestro del automóvil en el que se conducían.

Durante el procedimiento también se incautaron dos inhibidores de señal y teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la maniobra.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.