Motochorros mataron a un trabajador para robarle la mochila

Un brutal hecho de inseguridad conmocionó a la localidad de Almirante Brown el pasado viernes por la madrugada. Darío Gabriel Mansilla, un hombre de 46 años, fue asesinado tras ser interceptado por dos motochorros armados mientras esperaba el transporte público para ir a su empleo en la empresa Edenor. El ataque ocurrió en la esquina de las calles Languenheim y Carlos Dihel y terminó de la peor manera cuando la víctima intentó evitar el robo.

uD83DuDEA8 UN HOMBRE ESPERABA EL COLECTIVO PARA IR A TRABAJAR, LO ASALTARON DOS MOTOCHORROS Y MURIÓ



- Ocurrió en el cruce de Languenheim y Carlos Dihel, en Longchamps, partido de Almirante Brown.

- La víctima recibió un disparo en el brazo derecho y le robaron la mochila. pic.twitter.com/DIlPxdxvxM — Nicolás Limas Sosa ?uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Nicolimassosa) April 12, 2026

De acuerdo con lo que pudieron reconstruir los investigadores a través de las cámaras de seguridad, los delincuentes abordaron a Mansilla para quitarle su mochila. En ella llevaba ropa, documentos personales y un teléfono celular que pertenecía a su empresa. En medio del asalto se produjo un forcejeo: Mansilla enfrentó a uno de los ladrones para que no se llevaran sus cosas e intentó escapar corriendo.

Sin embargo, el delincuente lo persiguió, logró arrebatarle la mochila y, antes de subir a la moto para huir, le disparó en el brazo derecho. En las imágenes de las cámaras se ve cómo el hombre se agarra el pecho y se desploma sobre la vereda. Minutos después, el personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911, pero Mansilla ya no tenía signos vitales.

En el lugar del crimen se presentó la esposa de la víctima, quien les explicó a las autoridades que su marido sufría problemas cardíacos. Este es un dato que ahora la Justicia analiza de cerca para determinar las causas exactas del fallecimiento. Por otro lado, la tecnología fue fundamental para resolver el caso: el rastreo del celular robado permitió ubicar a los delincuentes en tiempo real mientras se movían hacia la localidad de Guernica.

Con esa información, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios allanaron una casa en la calle Avellaneda al 1100. Allí detuvieron a Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y a Marcelo Alejandro Vaira, de 30. Durante el operativo secuestraron la moto Honda Titan azul usada en el robo, otra moto que había sido robada en marzo, el revólver calibre 22, una réplica de pistola y el teléfono de la víctima.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Almirante Brown, bajo la carátula de “homicidio en ocasión de robo agravado”. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y se espera que declaren en las próximas horas.