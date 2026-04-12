Muerte de Ángel: la trama de tensiones y acusaciones previas

La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, avanza con nuevos elementos que complican a su madre y a la pareja de ésta. En las últimas horas, la querella aportó mensajes y documentación que, según sostienen, evidencian un conflicto previo por la tenencia y solicitó que ambos sean imputados por homicidio agravado.

El abogado del padre, Roberto Castillo, afirmó que la madre había dejado al niño cuando tenía apenas 10 meses para trasladarse a Córdoba. Desde entonces, el pequeño quedó bajo el cuidado exclusivo de su padre, quien inició acciones judiciales para garantizar su protección y formalizar la tenencia.

De acuerdo con los informes incorporados al expediente, durante ese período Ángel creció en un entorno estable, con escolaridad regular, controles médicos y vínculos afectivos consolidados. La querella sostiene que una de sus principales referencias emocionales era la actual pareja del padre, quien participaba activamente en su crianza diaria.

Sin embargo, este escenario cambió con la reaparición de la madre, identificada como Mariela. Según la presentación judicial, su regreso no habría estado motivado por un vínculo afectivo, sino por cuestiones económicas, en medio de un proceso que podría haber derivado en el embargo de su salario.

En ese contexto, el abogado denunció que la mujer impulsó acusaciones por presunta violencia contra el padre, aunque sin avanzar formalmente en la Justicia. Paralelamente, el hombre aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en los que la madre advertía que recuperaría al niño “por las buenas o por las malas”, lo que lo llevó a solicitar una restricción de contacto.

Posteriormente, la mujer presentó una denuncia contra la pareja del padre, lo que activó la intervención de los organismos de protección de menores. Finalmente, la Justicia resolvió otorgarle el cuidado personal del niño a la madre, una decisión que ahora es fuertemente cuestionada por la querella.

Según la reconstrucción del caso, Ángel ya presentaba signos de angustia al momento de ser trasladado del hogar paterno. Informes posteriores también advirtieron cambios en su conducta, con indicadores de malestar tras la revinculación.

Mientras la investigación busca determinar las responsabilidades en su muerte, la causa también pone bajo análisis el accionar de los organismos intervinientes y las decisiones judiciales adoptadas en el proceso previo, en un contexto que sigue generando conmoción a nivel nacional.