Murió la mujer de 80 años que había sido atropellada por un tren

General Cabrera. Ayer pasado el mediodía una mujer de 80 años fue atropellada por un tren en la localidad de General Cabrera. En las últimas horas fuentes policiales confirmaron su fallecimiento.

El siniestro se registró en el cruce de vías ubicado sobre la calle Sarmiento donde, por causas a establecer, la formación conducida por un hombre de 38 años embistió a la jubilada.

Tras el impacto, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital local con heridas de gravedad en sus piernas y pies.

Con el correr de las horas, su cuadro se agravó y fue derivada a la Clínica del Sud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento mientras era sometida a una intervención quirúrgica.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de 3° Turno, a cargo del doctor Speranzoni, quien dispuso la intervención de Policía Judicial para avanzar en la investigación y determinar la mecánica del episodio.

