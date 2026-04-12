Murió un joven de 23 años tras caer de su moto en Villa María

Un joven de 23 años falleció este lunes por la tarde en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Villa María.

El hecho se registró alrededor de las 19:20 en la intersección de avenida Perón y calle Viedma, donde personal de la Patrulla Preventiva acudió tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un siniestro vial.

Por causas que aún se investigan, el joven circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc cuando perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia del fuerte impacto, se produjo su fallecimiento en el lugar.

Según los primeros testimonios recabados en la escena, el accidente se habría originado por un desperfecto mecánico, específicamente en la rueda delantera, que se habría reventado. Esta situación habría provocado la caída violenta del conductor, quien, de acuerdo a las primeras informaciones, no llevaba casco protector.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios, realizando las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3, bajo la órbita del fiscal Pedro Diana.