Operativo antidroga en Morteros: tres detenidos y cocaína escondida en un auto

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización narco en la ciudad de Morteros, tras una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal. El operativo incluyó dos allanamientos simultáneos y terminó con la detención de tres personas mayores de edad y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calles Laprida al 300 y Marconi al 900, donde fueron detenidas dos mujeres de 23 y 44 años y un hombre de 25. En el operativo colaboró personal de la Policía de Córdoba, que brindó apoyo en el perímetro externo.

Durante los registros, los investigadores incautaron dos ladrillos de cocaína con un peso total de 2.252 gramos, además de 14 dosis de marihuana, un automóvil marca Mercedes Benz y diversos elementos relevantes para la causa. Según informaron fuentes oficiales, la droga estaba oculta dentro de una butaca de bebé en el interior del vehículo.

El procedimiento está vinculado a otro operativo realizado el pasado 18 de marzo, en el que se había detenido a una pareja y se había secuestrado más de un kilo de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos probatorios.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, los detenidos fueron trasladados junto con las evidencias a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.