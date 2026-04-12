Reunión masiva terminó con clausura, alcoholemias y secuestros

Un amplio operativo policial permitió desarticular una reunión masiva en la localidad de Malvinas Argentinas, donde además se dispuso la clausura de una despensa y se realizaron numerosos secuestros de vehículos.

El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en la intersección de calles Dolores Montoya y Pasaje Público. En el lugar, los efectivos constataron la presencia de una gran cantidad de personas —entre adultos y menores—, varios de ellos consumiendo alcohol en la vía pública, junto a numerosos vehículos que obstruían la circulación.

Del operativo participaron efectivos de distintas dependencias policiales, junto a personal municipal y Policía Caminera. Como resultado, se procedió a la clausura del local comercial, cuyo responsable fue identificado.

Durante el despliegue se realizaron 42 controles de automóviles, 48 de motocicletas y se identificó a 240 personas. De ellas, 232 fueron sometidas a test de alcoholemia, con un saldo de 13 actas positivas labradas por Policía Caminera.

Además, se secuestraron 18 motocicletas por presentar caños de escape modificados y falta de medidas de seguridad, 12 automóviles por infracciones municipales vinculadas a la falta de documentación y otros cuatro vehículos por conducción peligrosa, en infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

En paralelo, 30 menores de edad fueron trasladados a sede policial tras registrar alcoholemia positiva, también en infracción a la normativa vigente.

Los vehículos secuestrados y las actuaciones fueron remitidos a la comisaría local, donde continúan las diligencias correspondientes.