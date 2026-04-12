Salía por la ventana de un estudio jurídico tras un robo

Un hombre fue detenido el sábado por la noche en barrio Alberdi, acusado de robar en un estudio jurídico ubicado sobre Pasaje Cuchi Corral al 600.

El procedimiento se inició cerca de las 22:44, tras un llamado al Despacho de Emergencias que alertaba sobre un hecho delictivo en un inmueble de avenida Duarte Quirós al 600, donde funciona el estudio profesional.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron al hombre cuando salía por una ventana del edificio. Al notar la presencia policial, escapó corriendo, lo que derivó en una persecución que terminó a pocas cuadras con su detención.

Durante el operativo, los agentes recuperaron dinero en efectivo que habría sido sustraído del lugar. El detenido quedó a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.