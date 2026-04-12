Se intensificaron los controles en los talleres mecánicos de Carlos Paz

El personal de la Departamental Punilla intensificó los controles preventivos en la ciudad de Villa Carlos Paz. El dispositivo contó con participación de personal del Comando de Acción Preventiva, el escuadrón motorizado y peritos, quienes trabajaron con operativos en la vía pública y en talleres mecánicos.

Los procedimientos buscan reforzar la seguridad y desarticular maniobras vinculadas al delito contra la propiedad.

Durante los controles, se verificó además la numeración de motores y cuadros y documentación.

Desde la fuerza policial, reafirmaron el compromiso con la prevención del delito en el Valle de Punilla.