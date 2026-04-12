Susto en Carlos Paz por un vehículo que empezó a humear

Un Fiat Uno negro generó preocupación esta noche en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de comenzar a largar humo mientras circulaba por la intersección de calles Alem y 9 de Julio.

Ante la situación, se dispuso el corte de la manzana para evitar riesgos, mientras se desarrollaba un operativo preventivo en el lugar.

Según se informó, el inconveniente estaría vinculado a un desperfecto en el sistema eléctrico del vehículo, que habría provocado humo y recalentamiento en la zona del motor.

En el lugar trabajaron efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro, personal de Seguridad Urbana y Bomberos, quienes lograron controlar la situación.