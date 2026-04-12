Un auto se prendió fuego en la Plaza Belgrano de Carlos Paz

Un auto se incendió el sábado por la tarde en Plaza Belgrano, en Carlos Paz, y provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando el vehículo —un auto rojo cuya marca no fue precisada— comenzó a largar humo de manera repentina.

Vecinos del sector intentaron controlar las llamas por sus propios medios, pero no lograron sofocar el fuego, que se expandió rápidamente.

Minutos después, bomberos voluntarios llegaron al lugar junto a personal policial y de Seguridad VCP, quienes trabajaron para extinguir el incendio. Finalmente, el fuego fue controlado sin que se registraran personas heridas.