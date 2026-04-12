Un choque fatal en la ruta, un hombre muerto y un milagro

Un hombre perdió la vida en un trágico choque entre una ambulancia y una camioneta, ocurrido este domingo 12 de abril sobre la Ruta 35, cerca de la localidad cordobesa de Vicuña Mackenna. Según pudo conocerse, el siniestro se registró en el kilómetro 620 y se investigan las causas que derivaron en el accidente fatal.

En el lugar, se desplegó un operativo con participación de los bomberos, la Policía Caminera y el servicio de emergencias.

Una ambulancia que prestaba servicios en Huinca Renancó colisionó de frente con una camioneta pick up de doble cabina.

El conductor de este último vehículo falleció en el lugar luego de haber quedado atrapado dentro del habitáculo. A bordo dl rodado, también viajaban dos mujeres y un bebé, que estaba en su sillita de seguridad y resultó ileso.