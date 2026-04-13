Caso Ángel: la autopsia confirmó una brutal golpiza antes de su muerte

El caso de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, dio un giro estremecedor en las últimas horas tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. El informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut confirmó que el pequeño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, todos de gran precisión y ejecutados con violencia reiterada.

De acuerdo con el análisis médico, la causa de muerte fue un edema cerebral hemorrágico generalizado, consecuencia directa de los múltiples traumatismos craneales. Esta grave lesión derivó en un fallo cardiorrespiratorio que terminó con su vida. Los peritos explicaron que, si bien los impactos no provocaron fracturas visibles, cada uno generó un daño severo en el cerebro.

En paralelo, los especialistas no descartan que el niño haya sufrido asfixia, aunque hasta el momento no se detectaron signos externos en el cuello. Se espera que nuevos estudios complementarios permitan confirmar o descartar esta hipótesis en los próximos días.

A partir de estos resultados, la investigación avanzó rápidamente. El fiscal Facundo Oribones y la funcionaria judicial Diana Guzmán ordenaron la detención de la madre del menor, Mariela Altamirano, y de su pareja, Michel Kevin González. Ambos serán imputados por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Según las primeras líneas investigativas, el padrastro aparece como el principal sospechoso. Se trata de un instructor de taekwondo con antecedentes de violencia familiar en Córdoba, donde una expareja lo denunció por episodios de maltrato hacia su hijo. Los investigadores sostienen que ese patrón de conducta podría haberse repetido en este caso.

En cuanto a la madre, la Justicia sospecha que no solo estaba al tanto de las agresiones, sino que también podría haber participado o, al menos, haber permitido la situación. Además, trascendió que tenía antecedentes de maltrato hacia otro de sus hijos y problemas vinculados al consumo de alcohol.

Otro elemento que agravó el cuadro judicial es la presunta intención de eliminar pruebas. Según indicaron fuentes cercanas a la causa, los acusados habrían quemado la ropa del niño tras su muerte, en un intento por ocultar evidencias.

Mientras continúan las pericias para completar el informe forense definitivo, ambos detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales. En paralelo, la beba de seis meses que tienen en común quedó bajo resguardo de familiares, mientras se evalúa su situación.

El caso generó una profunda conmoción social en Comodoro Rivadavia y en todo el país, con un creciente reclamo de justicia por parte de la familia del pequeño y de la comunidad.