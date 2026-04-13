Chocaron de frente una moto y una camioneta en Icho Cruz

En la tarde del domingo, un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 96, en la zona de Icho Cruz.

Por causas que se investigan, una motocicleta y una camioneta protagonizaron una colisión frontal que motivó un importante operativo de emergencia.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, quienes aseguraron la escena y colaboraron con el servicio de emergencias médicas en la asistencia de las personas involucradas.

Como consecuencia del impacto, el ocupante del rodado menor fue trasladado al Hospital Sayago con traumatismos en un miembro superior e inferior.

También participaron del operativo personal del servicio de emergencias médicas de Punilla Sur, la Guardia Local de San Antonio y efectivos policiales.