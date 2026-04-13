Condenas de hasta 8 años a banda que traficó más de 70 kilos de cocaína

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a seis personas por integrar una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas, tras comprobarse su participación en el movimiento de más de 70 kilos de cocaína.

Las condenas fueron diferenciadas según el grado de participación de cada integrante:

Hugo Hermosa Vacaflor: 8 años de prisión.

Anthony Amadeus Delki Antezana: 6 años y 9 meses de prisión.

Walter Daniel Sosa: 3 años de prisión de ejecución condicional.

Yohana Villareal: 3 años de prisión de ejecución condicional.

Osvaldo Miguel Cejas: 3 años de prisión de ejecución condicional.

Gustavo Fernando Cabello: 3 años de prisión de ejecución condicional.

Según se estableció en la causa, los acusados fueron hallados culpables por delitos como organización para el comercio de estupefacientes, asociación ilícita en calidad de jefe, tenencia con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra.

La investigación se inició a partir de tareas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que derivaron en allanamientos realizados el 22 de noviembre de 2024. En esos operativos se detuvo a ocho personas y se secuestraron 491.564 dosis de cocaína —más de 70 kilos—, además de marihuana, dinero en efectivo en pesos y dólares, vehículos, una motocicleta, un arma de fuego y otros elementos vinculados a la actividad.

El valor total de lo incautado fue estimado en más de 1.700 millones de pesos.

La organización operaba en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, como Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Sud, además de la comuna San Roque y la localidad de Malvinas Argentinas, donde fraccionaban y distribuían la droga.