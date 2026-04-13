Desalojo y detenciones tras una usurpación en el Valle de Punilla

Un operativo de desalojo terminó con la detención de dos mujeres que habían usurpado una vivienda en Santa María de Punilla. El procedimiento fue ordenado por la justicia, estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones y se desarrolló -de forma simultánea- en dos domicilios de la localidad.

El conflicto se originó días atrás cuando un grupo de personas tomó posesión de un inmueble que no era de su propiedad.

A raíz de la denuncia, comenzó una investigación que permitió identificar a los presuntos responsables y el secuestro de dos teléfonos celulares.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron la aprehensión de dos mujeres, de 35 y 50 años de edad.