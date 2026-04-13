Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel y los acusan de homicidio

La madre y el padrastro de Ángel fueron detenidos e imputados por homicidio agravado por el vínculo. La autopsia reveló que el niño presentaba traumatismos en la cabeza y lesiones anteriores a su internación en la localidad de Comodoro Rivadavia.

La Policía de Chubut allanó el domingo pasado la vivienda de la pareja y trascendió que Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que Maicol González, quedó alojado en una dependencia de la localidad de Mosconi.

La beba que ambos tienen en común fue derivada a Córdoba, donde reside parte de la familia materna.

La medida se apoya en el resultado preliminar de la autopsia, que determinó la presencia de «traumatismos en la zona craneal» antes del fallecimiento del niño en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. El menor se encontraba junto a ellos por una disposición judicial en el marco de un proceso de revinculación, ingresó con un paro cardiorrespiratorio y falleció días después.

El fiscal Facundo Oribones descree la versión de la madre, quien dijo que Ángel se golpeó en su casa. El padre biológico del niño presentó una denuncia ampliada en la que no solo apunta contra la madre y su pareja, sino también contra funcionarios judiciales y del sistema de protección infantil.