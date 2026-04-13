Fuerte choque en Villa Dolores: un motociclista en estado crítico

Un hombre de 64 años fue trasladado de urgencia con traumatismo de cráneo y múltiples fracturas tras un fuerte impacto en Villa Dolores

Un accidente de tránsito con consecuencias graves se registró esta noche en calle Libertador Urquiza al 500, en la ciudad de Villa Dolores, donde un motociclista de 64 años colisionó contra la parte trasera de un acoplado que se encontraba estacionado.

El hecho ocurrió cerca de las 19:20, cuando el conductor de una motocicleta de 110 cc impactó violentamente contra el vehículo detenido por causas que aún se investigan.

Tras el choque, un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al hombre de urgencia al Hospital Regional.

Según el diagnóstico médico, presentaba fracturas costales, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo de cráneo. Su estado de salud es reservado.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el siniestro.