Fuerte operativo en Río Cuarto: 29 detenidos en un fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba desplegó operativos de acción territorial en la ciudad de Río Cuarto que terminaron con 29 personas detenidas y el secuestro de 30 vehículos.

Según se informó, 21 de los aprehendidos fueron arrestados por la comisión de distintos delitos, mientras que el resto quedó a disposición por otras contravenciones o situaciones detectadas en los controles.

En los procedimientos también se recuperaron seis motocicletas que habían sido sustraídas, además del secuestro de dos armas de fuego y un arma blanca.

Los operativos incluyeron cuatro allanamientos y se desarrollaron en conjunto con la Guardia Local de Prevención y la Dirección de Tránsito municipal.

Las acciones forman parte de un esquema de controles preventivos y patrullaje intensivo que se lleva adelante en distintos sectores de la ciudad.