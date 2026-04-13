Golpearon a su beba de 8 meses y fueron condenados en Salta

La Justicia de Salta condenó este lunes a una pareja a tres años de prisión condicional por ejercer violencia contra su hija de ocho meses, en un caso que generó fuerte preocupación.

Los hechos ocurrieron en marzo, cuando la beba fue trasladada al Hospital Materno Infantil con lesiones de gravedad. Ante la situación, una médica radicó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial.

La causa fue llevada adelante por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, a cargo del fiscal Federico Gabriel Portal, junto a la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, quienes determinaron que los padres golpearon a la menor en un contexto de vulnerabilidad.

A través de un juicio abreviado, el juez Ignacio Colombo declaró a ambos culpables del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y dispuso la pérdida de la responsabilidad parental sobre la niña.

Además, el padre recibió una condena adicional por coacciones contra un familiar que fue considerado testigo clave en la causa.

Si bien la pena es de cumplimiento condicional, los condenados deberán respetar reglas de conducta durante cuatro años, bajo supervisión judicial.