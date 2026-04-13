Hallaron un cuerpo oculto dentro de una pared en una obra en construcción en Entre Ríos

Un impactante hallazgo conmociona a la ciudad de Colón, donde este domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre oculto dentro de la pared de una obra en construcción. Para poder extraerlo, fue necesario demoler parte de la estructura.

El caso es investigado por la Justicia provincial, que busca determinar cómo ocurrió la muerte y si hubo participación de terceros.

El hecho salió a la luz en una edificación ubicada en la zona de la Costanera Quirós y calle Moreno. Según las primeras informaciones, trabajadores del lugar detectaron manchas de sangre en uno de los sectores, lo que generó sospechas y motivó la intervención policial.

A partir de esa alerta, se montó un operativo con la participación de efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística. Tras inspeccionar el lugar, las autoridades avanzaron con la demolición parcial de una pared para verificar el origen de los rastros.

Durante ese procedimiento, encontraron un cuerpo oculto dentro del muro, lo que confirmó la gravedad del caso. La extracción demandó tareas específicas debido a la forma en que el cadáver había sido colocado en el interior de la estructura.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo habría estado escondido en un espacio interno del edificio, incluso detrás de una pared que no figuraba en los planos originales, lo que refuerza la hipótesis de un ocultamiento deliberado.

Aunque la identidad aún no fue confirmada oficialmente, las primeras versiones indican que la víctima sería un trabajador de nacionalidad paraguaya que se encontraba desaparecido desde hace unos 15 días.

La causa quedó a cargo de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes supervisaron las primeras diligencias. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, que será clave para determinar la causa de la muerte.

En paralelo, los investigadores avanzan con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido. Entre las hipótesis, se analiza la posible participación de otra persona. Algunas versiones preliminares apuntan a un posible sospechoso con vínculos en la provincia de Buenos Aires, aunque hasta el momento no hay confirmaciones oficiales.

El predio permanece bajo custodia policial, con acceso restringido, mientras continúan las pericias técnicas en busca de elementos que permitan establecer cómo y cuándo fue ocultado el cuerpo.