Impactante vuelco en Altas Cumbres con dos hospitalizados

Este lunes por la tarde, un accidente de tránsito se registró en la Ruta Provincial E34, a la altura del kilómetro 20, en el tramo de Altas Cumbres.

Por causas que se investigan, un hombre de 42 años que conducía un Chevrolet Cruze, acompañado por una mujer, perdió el control del vehículo, que terminó volcado con las ruedas hacia arriba sobre media calzada.

Tras el siniestro, se hizo presente un servicio de emergencias, que asistió a los ocupantes y dispuso su traslado al hospital para una mejor atención.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el vuelco.