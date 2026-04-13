La Calera: detenidos tras intentar abrir una camioneta

Dos hombres fueron detenidos en barrio Cuesta Colorada, en La Calera, luego de ser sorprendidos mientras intentaban abrir una camioneta en un paseo de compras.

El hecho ocurrió cuando personal de seguridad del lugar advirtió a los sospechosos manipulando las cerraduras del vehículo y logró retenerlos hasta la llegada de la Policía.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil en el que se trasladaban, además de dos inhibidores y teléfonos celulares, entre otros elementos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.