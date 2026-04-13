La Plata: hallaron muerta a una bebé en una obra en construcción de UNLP

Una bebé fue encontrada sin vida en una obra en construcción ubicada en la zona de 48 y 116, dentro de un predio perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata y hay hermetismo en el lugar. La madre fue encontrada tras un amplio operativo y podría ser declarada inimputable.

El hallazgo se logró este lunes por la mañana gracias a un grupo de obreros que vieron el cuerpo al comenzar su jornada laboral. Además, oficiales de la Policía Federal Argentina ya están en el lugar, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

El descubrimiento motivó un amplio operativo en el lugar, con la intervención de oficiales del Comando de Patrullas, de la Guardia Urbana y médicos del SAME, quienes al arribar solo pudieron constatar el fallecimiento pese a los intentos por reanimarla.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la bebé, que tendría entre tres y cuatro meses, se encontraba bajo el cuidado de su madre, cuyo nombre trascendió como Camila.

Fuentes del caso contaron a La Buena Info que había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana, en una denuncia por averiguación de paradero radicada en la Comisaría Quinta de La Plata.

Las autoridades señalaron que la mujer sería paciente psiquiátrica, y ya quedó a resguardo para ser evaluada. Todo indica que es inimputable debido al cuadro psiquiátrico que atraviesa.

Su ubicación se logró tras el análisis de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, además de recolección de testimonios.

El terreno donde fue hallado el cuerpo pertenece a la Facultad de Agronomía de la UNLP, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Se inició una causa, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que quedó caratulada como averiguación de causales de muerte, mientras se aguardan los resultados de la autopsia que serán clave para determinar qué ocurrió.