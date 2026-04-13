Lo pararon en un control en Cosquín: era buscado por robo

Este lunes al mediodía, personal del Escuadrón Motorizado Enduro detuvo a un hombre de 36 años en la ciudad de Cosquín, al constatar que tenía un pedido de captura vigente por un hecho de robo calificado.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 12:30 en inmediaciones del barrio San José Obrero, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos en el sector.

En ese contexto, los agentes interceptaron para su control un automóvil Chevrolet Prisma. Al identificar al conductor y verificar sus datos en el sistema policial, detectaron que sobre él pesaba un pedido de captura solicitado por la Unidad Judicial N° 8 de Córdoba Capital.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro del vehículo en el que se movilizaba.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.