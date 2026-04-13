Misterio en Carlos Paz: quién manejaba el auto tras el choque

Continúa la búsqueda del conductor que el domingo por la noche chocó, dejó su auto abandonado y escapó hacia un descampado en Carlos Paz.

Según se informó, tras el secuestro del Ford Escort involucrado en el siniestro, en su interior se encontró documentación que indicaría que el propietario tendría domicilio en la ciudad. Sin embargo, los investigadores intentan determinar si quien conducía al momento del hecho era efectivamente el titular del vehículo.

El episodio ocurrió en la zona de Cortes de Furt, sobre la ruta 38, cuando el conductor, que circulaba realizando maniobras peligrosas, impactó contra un Chevrolet Onix.

Luego del choque, inspectores municipales lograron interceptarlo y constataron que se encontraba en estado de ebriedad. No obstante, al descender del vehículo, escapó corriendo hacia un sector de pastizales y desde entonces no pudo ser localizado.

Efectivos policiales mantienen un operativo en la zona para dar con el hombre, mientras avanza la investigación para establecer su identidad y responsabilidades en el hecho.