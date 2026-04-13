Murió un camarógrafo cordobés tras descompensarse en una maratón en San Luis

Un trágico episodio sacudió este domingo a la localidad de Villa de Merlo, en San Luis, donde un reconocido camarógrafo cordobés falleció luego de descompensarse tras completar una competencia deportiva.

La víctima fue identificada como Walter Castellano, de 65 años, oriundo de Río Cuarto y trabajador histórico de Canal 13 de Río Cuarto, donde se desempeñó durante más de cuatro décadas.

Castellano había participado de la 21° Maratón Homenaje a los Héroes de Malvinas, una jornada deportiva que se desarrollaba con normalidad y que incluía distintos circuitos por la ciudad. Sin embargo, apenas cruzó la meta, sufrió una descompensación que derivó en un cuadro crítico.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo sanitario dispuesto para el evento actuó de inmediato. En el lugar trabajaron ambulancias, personal de enfermería, Bomberos y efectivos policiales, quienes coordinaron su traslado al hospital Hospital Madre Catalina Rodríguez.

Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo, el hombre falleció poco después en el centro de salud, lo que generó una profunda conmoción entre los participantes y el público presente.

Desde la Municipalidad de Villa de Merlo expresaron su pesar por lo ocurrido y acompañaron a familiares, amigos y colegas en este difícil momento. La noticia también impactó en el ámbito periodístico de Río Cuarto, donde Castellano era ampliamente reconocido por su extensa trayectoria y compromiso con el trabajo.

El episodio enluta a la comunidad deportiva y periodística, y vuelve a poner el foco en la importancia de los controles de salud en eventos de alta exigencia física.