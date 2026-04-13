Narcos arrojaron más de 135 kilos de marihuana y huyeron

Más de 135 kilos de marihuana fueron secuestrados esta madrugada en la provincia de Misiones, luego de que un grupo de personas arrojara los bultos a la costa argentina y escapara hacia Paraguay al advertir la presencia de Gendarmería.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona conocida como “La Arenera”, en la localidad de Puerto Esperanza, donde efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaban un patrullaje preventivo.

Según se informó, los uniformados observaron a varios hombres que descargaban paquetes desde una canoa hacia la vera del río Paraná. Al dar la voz de alto, los involucrados se dieron a la fuga aprovechando la oscuridad y la vegetación del lugar, cruzando hacia territorio paraguayo.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron cuatro bultos de gran tamaño, envueltos en bolsas negras. En su interior había 125 paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal.

Las pruebas realizadas por personal de Criminalística confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 135 kilos y 547 gramos.

Por disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Iguazú, se procedió al secuestro de la droga y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.