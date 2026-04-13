Ocho detenidos en operativos policiales en el norte cordobés

La Policía de Córdoba realizó operativos en distintas localidades del norte provincial que terminaron con ocho personas detenidas por diversos delitos.

Según se informó, uno de los procedimientos tuvo lugar en un comercio de Río Ceballos, donde un hombre fue arrestado tras realizar compras abonando con transferencias falsas.

El resto de las intervenciones se concretaron en Villa de María, Morteros, Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Villa Cura Brochero y Capilla de los Remedios.

Durante los operativos también se secuestraron un automóvil, dos motocicletas y armas blancas, además de otros elementos vinculados a las investigaciones.

Las acciones forman parte de los controles preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.