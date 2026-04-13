Reincidente y prófugo: el conductor que chocó y volvió a escapar en Carlos Paz

Un preocupante patrón de conducta mantiene en alerta a las autoridades de Villa Carlos Paz, un mismo conductor protagonizó dos siniestros viales en menos de un año, ambos seguidos de fuga, y actualmente es intensamente buscado por la Policía.

Por estas horas se lleva adelante un intenso operativo para dar con el conductor de un Ford Escort blanco que chocó en estado de ebriedad y se dio a la fuga a pie en la ruta 38, abandonando el vehículo. Según la información recabada por EL DIARIO, el hombre de unos 30 años ya fue protagonista de un grave accidente a mediados del 2025, donde también se dio a la fuga y un vecino sufrió la amputación de su dedo meñique.

El hecho se remonta al 4 de julio de 2025, cuando el hombre fue detenido en el barrio Carlos Paz Sierras tras escapar luego de embestir a un motociclista. El episodio ocurrió en la intersección de La Paz y Guatemala, donde la víctima fue hallada con una grave lesión en su mano izquierda.

Según su testimonio, en aquel entonces circulaba en motocicleta cuando fue impactado por un Ford Escort blanco, cuyo conductor huyó inmediatamente del lugar. Tras un operativo policial, el vehículo fue localizado horas más tarde con signos evidentes del impacto, el vidrio trasero roto y manchas de sangre. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la justicia, donde fue imputado por las lesiones.

Sin embargo, el caso volvió a tomar relevancia este 12 de abril de 2026, cuando se registró un nuevo siniestro con características similares. Esta vez, el hecho ocurrió sobre la Ruta 38, en la zona de Cortés de Furt. De acuerdo a fuentes oficiales, el conductor de un Ford Escort realizó maniobras peligrosas antes de colisionar contra un Chevrolet Onix.

Inspectores municipales lograron interceptarlo y constataron que se encontraba en estado de ebriedad. No obstante, al descender del vehículo, el hombre escapó corriendo hacia un descampado y, hasta el momento, permanece prófugo. Actualmente, efectivos policiales mantienen un operativo en distintos sectores de la ciudad para dar con el sospechoso.

El caso genera fuerte preocupación en la comunidad, no solo por la reiteración de conductas peligrosas, sino también por el riesgo que representa para peatones y conductores en una ciudad con alto tránsito como Villa Carlos Paz.