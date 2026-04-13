Santa Fe: una familia murió en un choque camino a un torneo infantil

Un dramático accidente vial ocurrido este domingo en la provincia de Santa Fe dejó como saldo la muerte de cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos niños de tan solo uno y seis años. El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Cañada Rosquín, y generó una profunda conmoción en toda la región.

Las víctimas viajaban en una camioneta que, por causas que aún se investigan, colisionó de manera violenta contra un camión cerca de las 10 de la mañana, a la altura del kilómetro 134. La familia era oriunda de Carlos Pellegrini y se dirigía hacia San Martín de las Escobas, donde los niños iban a participar de un torneo de fútbol infantil denominado “Cachorritos”. El destino estaba a apenas 24 kilómetros del lugar del impacto.

Como consecuencia del choque, fallecieron dos adultos y dos menores en el acto. Sin embargo, en medio de la tragedia, un niño de siete años logró sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado fuera de peligro, según informaron fuentes policiales.

La violencia del impacto provocó que ambos vehículos terminaran fuera de la calzada. Esto permitió que el tránsito en la zona pudiera continuar de manera asistida, mientras se desplegaba un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos de seguridad.

El hecho causó un fuerte impacto en el ámbito del fútbol infantil del departamento San Martín. En señal de duelo, la Liga Departamental decidió suspender la totalidad de la fecha 6 del torneo, que debía disputarse este mismo domingo.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento de dolor”, expresaron desde la organización en un comunicado oficial.

La tragedia vuelve a poner en foco la peligrosidad de la Ruta Nacional 34, considerada una de las más riesgosas de Santa Fe, junto con la Ruta Nacional 11, debido a la alta circulación de vehículos pesados y la frecuencia de accidentes graves.