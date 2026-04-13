Secuestran drogas en tres ciudades de Córdoba y detienen a dos personas

Una serie de controles realizados en distintos puntos de la provincia dejó como saldo el secuestro de drogas y dos personas detenidas, en el marco de operativos preventivos contra el narcomenudeo.

Los procedimientos se desarrollaron en Miramar de Ansenuza, Marcos Juárez y Río Cuarto, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante patrullajes y controles en la vía pública.

Uno de los episodios se registró en Miramar de Ansenuza, donde dos jóvenes —uno de ellos menor de edad— fueron interceptados mientras circulaban en motocicleta por un camino rural. El vehículo fue secuestrado por una infracción, pero la situación se tensó cuando ambos se resistieron al control. A raíz de esto, el joven de 18 años quedó a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, mientras que el menor fue entregado a su familia.

En Marcos Juárez, el procedimiento tuvo lugar en plena plaza Sarmiento. Allí, los efectivos controlaron a un hombre de 21 años y le encontraron varias dosis de marihuana. Fue detenido en el lugar y trasladado a sede judicial por infracción a la ley de estupefacientes.

En tanto, en Río Cuarto, los controles se desplegaron en distintos sectores de la ciudad. En dos intervenciones realizadas en la vía pública, se secuestraron dosis de marihuana y cocaína que estaban en poder de personas mayores de edad.

Los operativos se enmarcan en una estrategia de control territorial que busca detectar la venta minorista de drogas y reforzar la presencia policial en espacios públicos.