Sinsacate: hallan a una mujer inconsciente al borde de la ruta 9

Esta mañana, una mujer fue asistida tras ser encontrada inconsciente a la vera de la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 767, en la localidad de Sinsacate.

El episodio fue advertido por personal policial que realizaba patrullaje preventivo en la zona. Al llegar, constataron que una mujer se encontraba tendida al costado de la calzada, aparentemente sin reacción y en presunto estado de ebriedad.

En el lugar colaboró personal de Gendarmería Nacional, que aseguró el sector hasta la llegada del servicio de emergencias.

Minutos después, médicos evaluaron a la mujer y diagnosticaron en primera instancia un cuadro de intoxicación alcohólica. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud para una mejor atención.

Se investigan las circunstancias en las que la mujer terminó en ese lugar.