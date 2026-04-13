Un hombre quedó atrapado entre un camión y una pared y murió

En horas de la mañana de este lunes, personal policial acudió a una vivienda ubicada en calle René Favaloro al 80, en la ciudad de Las Varillas, donde encontraron a un hombre de 39 años sin vida.

El hecho se conoció a partir del llamado de una mujer que alertó sobre la situación. Al llegar, los efectivos constataron que la víctima había quedado atrapada entre la puerta de un camión y una pared.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias que confirmó el fallecimiento.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el episodio habría ocurrido cuando el hombre intentaba ingresar el vehículo al domicilio. En ese momento, se habría producido un desperfecto mecánico, presuntamente relacionado con el sistema de frenos.

La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.