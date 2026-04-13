Una droguería tiró 58 bolsas y quedó bajo investigación

Este lunes por la tarde, la Municipalidad de Córdoba clausuró de manera preventiva la sede local de la Droguería Kellerhoff S.A. por el arrojo ilegal de residuos en un sector utilizado como basural a cielo abierto.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPAA), luego de una inspección en la intersección de Vito Remo Roggio y Lino Spilimbergo, en la zona sudeste de la ciudad.

En ese punto, considerado crítico por la disposición clandestina de desechos, los agentes detectaron 58 bolsas de consorcio negras que contenían documentación vinculada a la firma, lo que permitió establecer su procedencia.

A partir de esa constatación, se labró un acta por disposición inadecuada de residuos en la vía pública y se avanzó con la clausura preventiva del establecimiento.

Además, durante el procedimiento se verificó que la empresa no estaba inscripta en el Registro de Grandes Generadores de Residuos, requisito obligatorio para este tipo de actividades.

La sanción correspondiente será determinada por el Juzgado de Faltas Ambiental.

Desde el municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar el arrojo ilegal de residuos a través de canales habilitados, tanto por WhatsApp como por correo electrónico.