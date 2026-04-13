Una médica de 31 años murió tras caer de un colectivo en movimiento

Una joven médica de 31 años murió tras ser arrollada por un colectivo de la línea 134 en el barrio porteño de Villa Devoto, en un trágico accidente que generó conmoción. La víctima fue identificada como Bárbara Rocío Granado Schonholz.

El hecho ocurrió el viernes en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, cuando la mujer intentaba descender de la unidad. Según el testimonio de testigos, la puerta del colectivo se cerró de forma repentina y su mochila quedó atrapada, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al asfalto.

En ese momento, el conductor reanudó la marcha sin advertir la situación, y la joven fue arrollada por las ruedas traseras del vehículo. La gravedad del impacto le provocó la muerte en el lugar.

Tras conocerse la noticia, sus padres la despidieron con mensajes cargados de dolor en redes sociales. Su padre, Carlos Granado, confirmó el fallecimiento, mientras que su madre, Alicia Schonholz, expresó su profunda tristeza por la pérdida.

Bárbara era médica especialista en neurología de adultos, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su residencia en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía, donde dejó un fuerte recuerdo entre sus colegas. Desde el Servicio de Neurología del hospital la despidieron con un emotivo mensaje, destacando su compromiso, calidez humana y compañerismo durante los años de formación.

En el marco de la investigación, el conductor del colectivo, de 41 años, fue detenido y sometido a un test de alcoholemia. La causa fue caratulada como “averiguación de homicidio” y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29.

El caso vuelve a poner en foco la seguridad en el transporte público y las condiciones en las que se producen los ascensos y descensos de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.