Vendían cocaína en plaza y con delivery: dos detenidos

Una pareja mayor de edad fue detenida en la ciudad de Jesús María acusada de comercializar cocaína bajo la modalidad delivery, tras un allanamiento realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Chubut al 1500, donde los efectivos secuestraron 100 dosis de cocaína, $168.450 en efectivo, una balanza y otros elementos de interés para la causa.

Según la investigación, la principal implicada —que contaba con antecedentes por narcotráfico— realizaba la venta de droga en una plaza cercana. Además, utilizaba a su pareja para concretar entregas puerta a puerta, ampliando la distribución en la zona.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María, ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial junto con los elementos incautados.