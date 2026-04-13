Villa Carlos Paz: conducía ebrio, chocó y escapó hacia un descampado

Villa Carlos Paz. Un conductor es intensamente buscado en Villa Carlos Paz luego de protagonizar un accidente de tránsito en la zona conocida como Cortes de Furt, sobre la ruta 38.

Según informaron fuentes locales, el hombre se desplazaba a bordo de un Ford Escort realizando maniobras peligrosas cuando colisionó contra un Chevrolet Onix. Tras el impacto, fue interceptado por inspectores municipales, quienes constataron que se encontraba en estado de ebriedad.

Sin embargo, en el momento en que descendió del vehículo, el conductor se dio a la fuga, corriendo hacia un sector de pastizales ubicado al costado de la ruta. Desde entonces, efectivos policiales llevan adelante un operativo de rastrillaje en la zona para dar con su paradero.

Al lugar también acudió una ambulancia por precaución para asistir al conductor del otro vehículo involucrado, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba lesiones.

Las autoridades presumen que el prófugo se encuentra oculto en las inmediaciones y estiman que no podría alejarse demasiado debido a su estado al momento del hecho.

En tanto, personal de Inspectoría Municipal procedió al secuestro del automóvil, en cuyo interior se halló la documentación correspondiente al rodado.

