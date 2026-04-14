Abren el dique La Viña y alertan por crecida del río

La Policía de Córdoba emitió una alerta por la crecida del río Los Sauces, tras la apertura de una válvula al 50% en el dique La Viña.

Según se informó, esta maniobra generará un incremento en el caudal del río, lo que podría afectar sectores cercanos y zonas de uso recreativo.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas extremar las medidas de seguridad, evitar acercarse a la vera del río y respetar las indicaciones del personal especializado.

La recomendación apunta a prevenir situaciones de riesgo ante cambios repentinos en el nivel del agua.