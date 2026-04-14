Acusó a su ex de violencia y de difundir contenido íntimo y luego fue hallada sin vida

La ciudad santiagueña de Pinto atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Verónica Shadya Altamirano, una abogada y profesora de danza de 29 años. El hecho, ocurrido este sábado, es investigado por la Justicia en un contexto marcado por antecedentes de denuncias por violencia de género contra su expareja.

El cuerpo de la joven fue hallado por su padre, un reconocido odontólogo de la zona, quien dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de ese momento, la investigación puso el foco en las presentaciones judiciales que Altamirano había realizado semanas antes de su fallecimiento.

Según información difundida por medios locales, la joven había denunciado a su expareja el 1° de marzo en la Comisaría 17 de Pinto. En esa oportunidad, lo acusó de ejercer violencia física, psicológica y sexual, además de haber difundido material íntimo sin su consentimiento.

En su declaración, Altamirano explicó que había decidido finalizar la relación el 26 de febrero, tras atravesar una situación que calificó como “insostenible” debido al maltrato constante. También detalló que, tras la ruptura, el hombre habría comenzado a divulgar aspectos de su vida privada en reuniones sociales y a compartir imágenes íntimas a través de un grupo de WhatsApp.

La joven sostuvo además que cada vez que intentaba avanzar con una denuncia, recibía amenazas por parte de su expareja. Incluso, señaló que el acusado habría tenido comportamientos similares con otras relaciones anteriores, lo que incrementa la gravedad de las acusaciones.

En su presentación judicial, Altamirano solicitó expresamente la intervención de las autoridades para frenar estas conductas y proteger su integridad. Sin embargo, su muerte abrió ahora una investigación que busca determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

Mientras avanza la causa, el caso genera un fuerte impacto en la comunidad y vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género y la necesidad de medidas de protección eficaces para las víctimas.