Buscan mejorar la lucha contra la droga en toda la provincia

El fiscal general Carlos Lezcano visitó la sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y participó de una reunión estratégica junto a autoridades y fiscales especializados para coordinar acciones contra el narcomenudeo en Córdoba.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la base de la FPA, se abordaron distintos ejes vinculados a la persecución del narcomenudeo y la articulación operativa entre el Ministerio Público Fiscal y la fuerza especializada.

La reunión fue encabezada por el fiscal adjunto Héctor David y el jefe de la FPA, Camilo Lassaga. También participaron el subjefe Federico Dorsch y fiscales de distintas jurisdicciones de la provincia.

Entre ellos estuvieron Nelson Lingua (Cosquín), Florencia Bortolussi (San Francisco), Martín Torres (Cruz del Eje), Vanina Ohanessian (Bell Ville), Georgina Osella (Río Cuarto), María Laura Vivian (Villa Carlos Paz), Eduardo Marchesi (Marcos Juárez), José Toloza (Villa Dolores) y Diego Vázquez (Laboulaye), junto a la secretaria de seguimiento de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, Daniela Rissi.

El encuentro formó parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la coordinación territorial y optimizar las estrategias investigativas en toda la provincia.