Córdoba activa controles antidroga en siete ciudades

La Policía Antinarcotráfico desplegó controles vehiculares en distintos puntos de la provincia de Córdoba, en el marco de operativos preventivos para reforzar la seguridad.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Marcos Juárez, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, La Calera, Villa Nueva y Las Higueras, donde los efectivos realizaron inspecciones sobre vehículos y personas en circulación.

Según se informó, las acciones apuntan a fortalecer la presencia policial en rutas y accesos estratégicos, además de prevenir el narcomenudeo y otros delitos vinculados.

Los operativos forman parte de los controles habituales que la fuerza implementa en todo el territorio provincial.