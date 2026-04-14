Desalojo en Santa María de Punilla: dos mujeres detenidas

Un conflicto por una vivienda ocupada de manera ilegal derivó este domingo en un operativo policial con dos mujeres detenidas en Santa María de Punilla.

El hecho se originó días atrás, cuando un grupo de personas tomó posesión de un domicilio que no les pertenecía. A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones inició tareas que permitieron identificar a las presuntas responsables.

Con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, se ejecutaron dos allanamientos simultáneos. Durante los procedimientos, los efectivos lograron la aprehensión de una mujer de 35 años y otra de 50.

Además, se secuestraron dos teléfonos celulares vinculados a la causa. Las detenidas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.