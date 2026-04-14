Detuvieron a los ladrones y también al hombre que denunciaba el robo

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos en la ciudad de Córdoba tras un intento de robo en la vía pública, en el que utilizaron una réplica de arma de fuego para amedrentar a la víctima.

El operativo se desarrolló en la intersección de Ramón Platero y Aviador Locatelli, en barrio Villa Martínez. Allí, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un seguimiento controlado durante varias cuadras a dos hombres que habían sido observados manipulando un objeto con características similares a un revólver.

En medio del procedimiento, se presentó un tercer hombre que denunció haber sido increpado por los primeros con intenciones de robo. Según se informó, esta persona reaccionó con insultos y agresiones tanto hacia los sospechosos como hacia el personal policial, por lo que también fue aprehendida.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia con sede en Tribunales II, se ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos vinculados al hecho. Dos de los involucrados quedaron imputados por robo, mientras que el restante fue acusado por resistencia a la autoridad.