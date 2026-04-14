Imputaron a Emiliano Endrizzi: el jugador que gritó “bomba” en un avión

Imputaron a Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por el delito de intimidación pública tras protagonizar un grave episodio a bordo de un avión antes de despegar.

El hecho ocurrió el sábado, cuando la delegación del “Lobo jujeño” se disponía a viajar en un vuelo de Flybondi rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para disputar un partido de la Primera Nacional frente a Agropecuario.

Según se informó, el jugador señaló a otro pasajero y gritó “él tiene una bomba”, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria y generó momentos de tensión entre los pasajeros.

Ante la alerta, la aeronave fue trasladada a una zona aislada, se evacuó a todos los ocupantes y se realizó una inspección completa para descartar la presencia de explosivos. Finalmente, se confirmó que se trataba de una falsa alarma.

La imputación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy.

Mientras avanza la causa judicial, desde Gimnasia y Esgrima de Jujuy evalúan rescindir el contrato del jugador debido a la gravedad del episodio.