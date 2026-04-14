Manejaba ebrio y a 150 km/h: la Justicia fue contundente

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la imputación por homicidio simple con dolo eventual contra un automovilista que conducía a alta velocidad, bajo efectos de alcohol y cocaína, y provocó un choque fatal en la ciudad.

El tribunal descartó el encuadre de “culpa temeraria” solicitado por la defensa y sostuvo que el conductor decidió ignorar el riesgo de causar una tragedia. Según se determinó, manejaba a unos 150 kilómetros por hora, con una sola mano y mientras se filmaba con el celular.

El hecho ocurrió en barrio Industrial Ferreyra y provocó la muerte de dos personas. La resolución también confirmó la prisión preventiva del acusado, quien continuará detenido mientras avanza el proceso.

En el fallo, la camarista señaló que el conductor contaba con licencia vigente y conocía las normas de tránsito, además de haber sido advertido previamente sobre los riesgos de manejar bajo los efectos de sustancias.

La Justicia también rechazó el planteo de la defensa que intentaba atribuir responsabilidad a las víctimas, al considerar que el riesgo fue generado exclusivamente por la conducta del automovilista.