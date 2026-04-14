Megaoperativo en Alta Gracia: 47 motos secuestradas

Un amplio operativo de saturación se llevó a cabo en la ciudad de Alta Gracia, con participación de distintas fuerzas de seguridad que realizaron controles en sectores urbanos, rurales y rutas provinciales.

Como resultado, se incautaron 47 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana. Además, en barrio Villa Oviedo, durante un control vehicular, fue detenido un hombre de 27 años que tenía pedido de captura vigente por robo calificado con uso de arma de fuego, solicitado por una unidad judicial de Córdoba.

Del procedimiento también participaron efectivos de Guardia de Infantería, Fuerza Policial Antinarcotráfico, SEOM, Patrullas Preventivas y móviles de localidades cercanas, junto a la Guardia Local de Alta Gracia.

El operativo fue coordinado por autoridades de la Departamental Santa María y supervisado por la Dirección General de Departamentales Sur, en el marco de una estrategia orientada a reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos en la región.